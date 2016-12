Roma, 20 dic. (askanews) - L'ultima audizione in commissione Bilancio in vista della manovra 2017 ha visto oggi protagonisti i vertici amministrativi della sanità regionale del Lazio, tuttora commissariata: Alessio D'Amato, responsabile della cabina di regia e Vincenzo Panella, a capo della direzione salute e politiche sociali. Ai consiglieri sono stati consegnati i dettagli del programma operativo 2016-2018 concordato con il governo nell'ambito del percorso di uscita dal piano di rientro. Ribadita la cancellazione della quota regionale aggiuntiva al ticket nazionale su alcune prestazioni, e ancora annunciate 3.502 assunzioni entro il 2018 e avviato un piano da 264 milioni di euro di risorse destinate all'ammodernamento tecnologico di Asl e ospedali, nonché a lavori di riqualificazione. Sul fronte della riorganizzazione e del rafforzamento delle reti, due novità previste dal programma operativo da realizzare entro dicembre 2017 sono: l'attivazione di quattro nuove unità di trattamento neurovascolare per la rete ictus e un servizio h24 per la parto-analgesia negli hub ospedalieri della rete perinatale. (segue)