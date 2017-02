Consiglio Lazio, Hausmann: legge canapa offre nuove opportunità

Roma, 1 feb. (askanews) - "La Regione Lazio lancia la filiera della coltivazione della canapa per scopo produttivo, alimentare ed ambientale". Così Carlo Hausmann, assessore regionale del Lazio all'Agricoltura, Caccia e Pesca dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge sulla coltivazione della canapa. "Nella legge - ha aggiunto l'assessore - sono previsti progetti pilota per la sperimentazione e la ricerca applicata alle filiere locali. È una notevole opportunità per le imprese interessate ad una nuova alternativa produttiva e uno strumento importante per nuove tecniche di depurazione ambientale e per la bioedilizia. Con una copertura finanziaria di 600mila euro ripartite in due annualità, la legge dimostra la particolare attenzione della Regione alle importanti ricadute che il quadro normativo potrà generare sul territorio e sul mondo agricolo. L'agricoltura torna al centro dell'innovazione produttiva e ambientale".