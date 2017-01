Roma, 17 gen. (askanews) - Realizzare e potenziare l'integrazione delle attività e il rapporto con il territorio, migliorare l'efficienza nella gestione dei fondi comunitari, tornare nel medio-lungo termine a ricoprire il ruolo di intermediario finanziario, completare il processo di investimenti sulla formazione del personale e per la digitalizzazione delle procedure. Questi i quattro obiettivi strategici della società Lazio Innova contenuti nelle linee guida per il prossimo triennio, presentati alla quarta commissione Bilancio, presieduta da Simone Lupi, e all'ottava commissione, Sviluppo economico, presieduta da Daniele Fichera, riunite in seduta congiunta. L'assessore allo Sviluppo economico, Guido Fabiani, ha illustrato oggi la proposta di deliberazione consiliare n. 73/2016, sulle linee guida del piano industriale per il triennio 2017-2019 della società regionale in house nata dalla fusione delle società del gruppo Sviluppo Lazio. La delibera contiene, inoltre, le linee guida per le modifiche statutarie di Lazio Innova conseguenti alla previsione del ritorno al ruolo di intermediario finanziario, già ricoperto dalla società Bil poi incorporata nel nuovo soggetto societario. (segue)