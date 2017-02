Roma, 9 feb. (askanews) - L'89 per cento dei comuni del Lazio ha adottato i piani di emergenza, che ora dovranno essere vagliati dall'Agenzia di protezione civile sulla conformità alle linee guida regionali. Ad agosto scorso erano il 64,8 per cento. L'estate del 2017 potrebbe essere caratterizzata da forti incendi boschivi, a causa delle nevicate di gennaio che hanno compromesso il sottobosco. A questo proposito l'Agenzia ha chiesto al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che siano garantite, attraverso una convenzione, le stesse forze sul campo del 2016, quando gli interventi erano di competenza anche della Forestale. Prevista l'estensione del numero unico d'emergenza 112 operativo su Roma anche al resto del territorio regionale. Servizio per il quale l'agenzia aprirà una seconda sala operativa, probabilmente a Santa Maria della Pietà. Sono questi alcuni dei dati emersi nel corso dell'audizione del direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, Carmelo Tulumello, che si è tenuta questa mattina, su richiesta di Giuseppe Emanuele Cangemi (Cuoritaliani), nella prima commissione del Consiglio regionale presieduta da Fabio Bellini. (Segue)