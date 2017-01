Roma, 26 gen. (askanews) - "Salta la commissione ambiente che avrebbe dovuto proseguire il confronto con l'assessore Buschini sulle modifiche al piano regionale dei rifiuti vigente. Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata la sconvocazione con rinvio a data da destinarsi per sopraggiunti impegni dell'assessore. Classico atteggiamento della giunta Zingaretti". E' quanto dichiarano i consiglieri regionali del Lazio, Pietro Di Paolo (Identità e Territorio) e Luca Malcotti (Lavoro e Territorio). "Sono proprio curiose queste strane coincidenze - aggiungono - in questi giorni in cui la commissione ambiente salta mentre scoppia la maxi operazione contro il traffico di rifiuti in provincia di Frosinone. Che succede?".