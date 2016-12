Roma, 29 dic. (askanews) - "La Regione Lazio corre il rischio di contribuire a spegnere i riflettori sul terremoto. Mi piacerebbe che a gennaio, oltre a raccogliere l'invito che ho già fatto a svolgere il primo consiglio regionale ad Amatrice, la Regione si dotasse di un organismo ad hoc per darci la possibilità di essere puntualmente informati, come accaduto nella fase della gestione emergenziale ad agosto, sulle fasi di ricostruzione". Così il consigliere regionale del Lazio, Pietro Di Paolo (Identità e Territorio), nel corso del suo intervento in Aula alla Pisana, dove è in discussione il Bilancio 2017.