Roma, 23 dic. (askanews) - E' fissato per martedì 27 dicembre a partire dalle 14 l'appuntamento del Consiglio regionale per l'approvazione dei conti del Lazio. Terminata oggi l'analisi dei documenti della Manovra da parte della Commissione Bilancio della Pisana, la 'palla' passa all'Aula che ha già stabilito la tabella di marcia che vedrà impegnati i consiglieri. DSunque si parte il 27 dicembre, per poi proseguire i lavori mercoledì 28 dicembre - a partire dalle 12,30 - e giovedì 29 dicembre, dalle 10.30 a oltranza.