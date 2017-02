Consiglio Lazio, Blasi (M5s): soddisfatti ok a legge su canapa

Roma, 1 feb. (askanews) - "Siamo soddisfatti per l'approvazione della nuova legge regionale per gli 'Interventi per promuovere il ripristino delle coltivazioni di canapa (cannabis sativa) e le relative filiere produttive nel territorio della Regione', un testo che abbiamo condiviso sin dalla commissione e che restituisce al nostro territorio una pianta che per secoli ha rappresentato un'insostituibile risorsa e che risponde ad una richiesta precisa del settore agricolo". E' il commento di Silvia Blasi, capogruppo del M5S Lazio, dopo il via libera della Pisana. "Era una legge molto attesa, nonostante i tentativi di ideologizzarla da parte del centrodestra, che offre agli agricoltori del Lazio una nuova arma per combattere la crisi e l'impoverimento dei terreni e al Lazio un testo innovativo, slegato da pregiudizi. Abbiamo votato a favore del testo perché l'articolo 4 corrisponde alla nostra visione della promozione di questa cultura nel territorio, siamo però scettici sugli articoli dedicati ai progetti pilota e alla loro modalità di attuazione. Verificheremo, come sempre, le fasi di applicazione della legge, in attesa della fine di questa fase sperimentale per partire con una filiera veramente aperta a tutti e non solo a chi ha ottenuto il finanziamento per i singoli progetti pilota" conclude.