Roma, 23 dic. (askanews) - Nella legge di stabilità 2017 che ha avuto il via libera in Commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio previste anche misure premiali e sanzionatorie contro gli sprechi di acque minerali da parte dei titolari di concessioni minerarie e di autorizzazione all'utilizzazione delle stesse. L'articolo 6, invece, per la soppressione dell'Agenzia regionale per la mobilità (Aremol) e il trasferimento delle relative attività ad Astral SpA a partire dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2017 è stato sostituito nel cuore della notte, dopo una lunga e articolata discussione, da un articolo sostitutivo presentato dagli assessori Michele Civita e Alessandra Sartore. Così recita il nuovo articolo 6: "Dal 30 settembre 2017 l'Aremol cessa le proprie attività le quali sono affidate ad altra società regionale con apposito provvedimento legislativo". Quale metodologia di valutazione ex ante degli atti normativi e amministrativi rivolti alle micro, piccole e medie imprese (Mpmi), l'articolo 7 disciplina l'introduzione del cosiddetto "Test Mpmi", e istituisce il Garante delle Mpmi, nominato con decreto del presidente della Regione.