Roma, 31 gen. (askanews) - La commissione speciale sulle infiltrazioni mafiose e sulla criminalità organizzata del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Baldassarre Favara, ha incontrato oggi Roberta Della Casa e Roberto Romanella, presidenti, rispettivamente, del quarto e del sesto municipio di Roma Capitale, per relazionare sullo stato della sicurezza e sui fatti criminali nei loro quartieri, anche alla luce della relazione del capo della Polizia in commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie dello scorso 10 gennaio. Dall'audizione sono emerse valutazioni in parte coerenti con il resoconto di Franco Gabrielli nella commissione parlamentare, ma anche nuove indicazioni sulla situazione che riguarda soprattutto quartieri come San Basilio (IV municipio) e Tor Bella Monaca (VI municipio). (segue)