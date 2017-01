Roma, 19 gen. (askanews) - E' ripresa nel pomeriggio con un minuto di silenzio in ricordo del professore Tullio De Mauro, scomparso il 5 gennaio scorso, la seduta del Consiglio regionale del Lazio. "Uno dei componenti più illustri che abbia avuto questo Consiglio regionale, che ha avuto l'onore di servire il nostro Paese anche come ministro dell'Istruzione", lo ha definito il vicepresidente Mario Ciarla. E' stato l'esponente del Pd, Gian Paolo Manzella, a nome dell'Aula, a tratteggiare un profilo dell'attività istituzionale di De Mauro. "Un'esperienza importante, di quelle che hanno lasciato il segno", ha detto il consigliere. De Mauro, accademico e linguista apprezzato in tutto il mondo, approdò alla Pisana, eletto tra gli indipendenti del Pci, nel 1975 ed ha ricoperto anche il ruolo di assessore tra il 1976 e il 1977. "Chi lo ha conosciuto in quegli anni ha il ricordo di un uomo molto presente in questo edificio e impegnato su tutti i temi, interessato a far conoscere il proprio punto di vista sulle questioni più diverse - ha spiegato Manzella - abbiamo rintracciato, grazie agli archivi del Consiglio, le sue interrogazioni sullo Zoo Safari di Fiumicino, che dicono dell'attenzione al dato ambientale. Oppure l'azione per il recupero del Forte Michelangiolesco di Civitavecchia e l'impegno nella definizione della legge sanitaria laziale con cui venne 'regionalizzato' il Servizio sanitario nazionale. Senza dimenticare l'attuazione in questa regione della legge Basaglia, di cui è stato protagonista".