Roma, 27 gen. (askanews) - Al via in Consiglio regionale il percorso politico per modificare la legge elettorale del Lazio, che in parte dovrà essere adeguata a nuove disposizioni introdotte a livello nazionale, dopo quelle già recepite (con la legge regionale n. 1 del 2013) sulla riduzione del numero dei consiglieri regionali. La sede di questo primo passaggio è stata la commissione speciale "Riforme istituzionali", presieduta da Mario Abbruzzese, il quale ha presentato una proposta di linee guida - articolata in cinque punti - che dovrebbero confluire in una proposta di legge da trasmettere poi alla prima commissione per l'esame vero e proprio. Nonostante il consenso ottenuto dalla proposta, si è deciso di rinviare la decisione finale alla prossima settimana per cercare di redigere un testo condiviso all'unanimità. (segue)