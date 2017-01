Consiglio Lazio, al via la seduta alla Pisana

Roma, 19 gen. (askanews) - Al via con il question time la seduta 70 del Consiglio regionale del Lazio. All'ordine del giorno oltre al question time, l'analisi del testo unificato delle proposte di legge n. 205 "Interventi per promuovere il ripristino delle coltivazioni di canapa (cannabis sativa) e le relative filiere produttive nel territorio della Regione" e 213 "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali". E ancora la proposta di legge n. 298 "Norme per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione dei grandi itinerari culturali europei, delle vie consolari romane e del patrimonio escursionistico della Regione Lazio. Modifiche articolo 12 l.r. 06/08/2007 n. 13".

I lavori dei consiglieri hanno preso il via nonostante le poche presenze in Aula - come fatto osservare dai consiglieri dell'opposizione, Pino Simeone (FI) e Gianluca Perilli (M5s). Il presidente Daniele Leodori ha così disposto di procedere col question time per poi ricordare - prima dell'inizio della discussione delle proposte di legge - la figura di Tullio De Mauro, scomparso nei giorni scorsi e per molti anni consigliere regionale del Lazio.