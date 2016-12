Roma, 30 dic. (askanews) - "Il nostro Municipio è allo sbando. E' sotto gli occhi di tutti la condizione di assoluto abbandono in cui versa il nostro territorio. Il prolungamento del commissariamento prefettizio, diffuso per altro attraverso le agenzie di stampa dal CdM evitando qualsiasi forma di confronto pubblico con le Istituzioni, aggrava enormemente questa situazione di degrado e determina, di fatto, il prolungamento della privazione del diritto costituzionale che hanno i cittadini del Municipio X di eleggere direttamente i propri rappresentanti nel Consiglio Municipale. Ma non finisce qui". Così Marco Possanzini e Roberto Ribeca per Sinistra Italiana X Municipio, sulla situazione di Ostia (Roma). "Come Sinistra Italiana del X Municipio - aggiungono - lanceremo una raccolta di firme a sostegno di una petizione popolare per il diritto al voto, che invieremo al Presidente della Repubblica Mattarella, alla Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi e al Ministro degli Interni Marco Minniti e promuoveremo un periodo di mobilitazione permanente al fianco delle forze democratiche e dei cittadini del territorio. Con queste iniziative è nostra intenzione colmare i vuoti lasciati dalle Istituzioni e dare risposte ai cittadini. Vogliamo partecipare al cambiamento politico ed amministrativo del nostro territorio nella convinzione che la pratica della democrazia ed il conseguente controllo popolare siano lo strumento di lotta più efficace contro corruzione ed illegalità di ogni genere".