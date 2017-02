Comitati per Stadio Roma: basta melina, ora fatti concreti

Roma, 5 feb. (askanews) - "Ieri volevano darci lo Stadio tra i denti, oggi dicono di stare calmi. Ancora melina??? Noi vogliamo fatti concreti e non ci fermeremo proprio ora". Lo scrivono, in una nota, i Comitati per il Sì allo stadio della Roma, aggiungendo: "Siamo curiosi di capire cosa accadrà martedì nella riunione con l'AS Roma, ma il Comune ci consenta una domanda: Berdini che ruolo ha in Campidoglio? In settimana ci faremo sentire più forte con banchetti e Flash Mob. Una cosa: abbiamo solo cominciato, ci fermeremo solo alla posa della prima pietra! Non giochiamo! Supereremo tutti gli ostacoli, per onorare la nostra città!!!".