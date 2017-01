Roma, 17 gen. (askanews) - "Il cittadino brasiliano L.F. Da Silva di 31 anni giunto al S.Giovanni con l'ambulanza del 118 la sera del 16 gennaio dopo la caduta all'interno del Colosseo sarà operato giovedì per una importante frattura alla colonna vertebrale". Così in una nota la Regione Lazio spiegando "al giovane ed ai familiari che arriveranno in Italia domani, l'Azienda ha già reso noto che il sistema sanitario regionale assicurerà tutte le cure e l'assistenza specialistica al massimo livello necessaria per ovviare alle conseguenze della grave lesione, ma che il tutto dovrà essere fatturato in base alle tariffe regionali. L'intervento operatorio, il ricovero e il soccorso del servizio 118, come prevede la normativa nel caso di assistenza prestata a un cittadino straniero extra comunitario temporaneamente presente nel nostro Paese, sono a carico del paziente o dell'assicurazione ne caso ne sia provvisto".