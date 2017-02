Roma, 27 feb. (askanews) - E' online da oggi il bando per la selezione pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore del Parco Archeologico del Colosseo.

Il decreto n. 149 del 27 febbraio 2017 è pubblicato a due mesi di distanza dall'approvazione della Legge di Stabilità che consente la riorganizzazione della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, uno degli ultimi tasselli della Riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attuata dal Ministro Dario Franceschini.

IL BANDO - Come nei precedenti bandi per l'assegnazione dell'incarico di direttore dei 30 musei autonomi, anche per l'incarico dirigenziale del Parco Archeologico del Colosseo si tratta di una selezione internazionale. Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 14 aprile all'indirizzo web beniculturali.it/museitaliani. L'incarico avrà durata di 4 anni, con una retribuzione annuale di 145.000 €, più eventuale retribuzione di risultato, dipendente dalla valutazione annuale del direttore e dall'ammontare del fondo disponibile, fino a un importo massimo di 35.000 euro.

