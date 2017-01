Roma, 16 gen. (askanews) - Di fronte allo "sfregio ad un simbolo del patrimonio culturale mondiale" qual è il Colosseo, dove vandali hanno imbrattato di scritte con vernice nera una colonna, il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini chiede al Parlamento che "tempi rapidi per approvare inasprimento pene per reati contro patrimonio culturale".

Il ministro ha infatti ricordato i contenuti del provvedimento del governo che introduce un sistema sanzionatorio improntato a una maggiore severità per chi commette delitti contro il patrimonio culturale: per chi deturpa o imbratta i beni culturali le norme, ora all'esame del Parlamento, raddoppiano le pene da un minimo di un anno a un massimo di 5 anni di reclusione.

"Il gesto vandalico di oggi al Colosseo è un autentico sfregio a un monumento simbolo del patrimonio culturale mondiale", ha commentato il ministro, sottolineando: "Alla prevenzione sempre necessaria per impedire ogni danno ai beni storici, artistici e archeologici si devono affiancare pene più severe per chi compie simili gesti, così come previsto dal disegno di legge delega approvato lo scorso 23 dicembre dal governo che introduce, tra l'altro, specifiche fattispecie di reato per il deturpamento, il danneggiamento e l'imbrattamento di beni culturali e paesaggistici". "Auspico - ha concluso Franceschini - che il Parlamento concluda quanto prima l'esame del provvedimento per arrivare in tempi brevi alla sua definitiva approvazione".