Ci saraà una selezione internazionale per il direttore-manager

Roma, 10 gen. (askanews) - E' in arrivo (sarà firmato entro le prossime 48 ore) il decreto che sancisce la nascita del Parco archeologico del Colosseo. Oltre all'Anfiteatro Flavio, gestirà il Palatino, il Foro romano e la Domus aurea e il direttore-manager sarà scelto con una selezione internazionale, così come si è già fatto per i più importanti musei del nostro paese.

Il ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, ha annunciato il provvedimento "che rappresenta un passo in avanti che punta a valorizzare, il monumento più visitato in Italia e un'area archeologica tra le più importanti del mondo".

Insieme alla nascita del Parco, sarà anche riorganizzata la Soprintendenza speciale dell'area archeologica centrale che incorporerà l'attuale Soprintendenza e sarà sostenuta economicamente col gettito del il 30% degli incassi complessivi annui del Parco archeologico del Colosseo (una cifra che stando ai dati degli ultimi anni dovrebbe aggirarsi intorno agli 11 milioni di euro), oltre ai fondi ordinari che vengono trasferiti a tutte le soprintendenze dal ministero.

Sull'attuazione dell'accordo di valorizzazione firmato con l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, Franceschini ha spiegato che "abbiamo avuto qualche contatto con la giunta Raggi, ora vediamo". (segue)