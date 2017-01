Roma, 18 gen. (askanews) - Il gelo non allenta la morsa e le nuove scosse di terremoto hanno lesionato o, peggio, causato il crollo di altre stalle tra Amatrice e Accumoli. La Coldiretti lazio dipinge una situazione che ormai è critica, con "emergenze che si accavallano, si sovrappongono. La disperazione degli allevatori, questa volta, è devastante. È un disastro. Quel poco che si era salvato è venuto giù sotto il peso della nevicata della scorsa notte e sotto i colpi imprevisti del nuovo sciame sismico". La Coldiretti ha raccolto le storie di alcuni allevatori del luogo.

Gabriele fa l'allevatore nella frazione Terracino di Accumoli. "Non reggo, non ce la faccio. Sono bloccato qui in casa da due giorni, la strada è scomparsa sotto due metri di neve. Dicono che non riescono ad arrivare qui nemmeno con gli spalaneve, ma io sono al limite della sopportazione. Mandate l'esercito, mandate le forze speciali, sto vivendo un incubo. Stamattina ancora non sono riuscito ad andare nella stalla per portare il fieno alle bestie". La Coldiretti del Lazio anche questa mattina ha sollecitato le istituzioni e gli organismi deputati alla gestione dell'emergenza ad intensificare le attività di soccorso e di assistenza agli allevatori che sono rimasti nelle loro case e nelle loro aziende per non abbandonare gli animali e per non interrompere la mungitura. (Segue)