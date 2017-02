Coldiretti: chef in rivolta per stop Raggi a mercato Circo Massimo

Roma, 14 feb. (askanews) - Dal ristorante piu' antico di Roma La Campana in Piazza Navona a Sora Lella sull'isola Tiberina, dallo storico ristorante di Trastevere Gino 51 a Urbana 47 nel centrale rione Monti fino all'Hotel Forum, la protesta per lo sfratto degli agricoltori si estende dal mercato contadino al Circo Massimo a ristoranti, trattorie e osterie della Capitale che sono costretti a stravolgere i menu a chilometri zero con gli ingredienti locali della cucina romana. E' l'allarme raccolto dalla Fondazione Campagna Amica che ha ricevuto lettere di sostegno dai ristoratori piu' noti di Roma preoccupati di non poter piu' offrire ai propri clienti piatti della tradizione locale con gli ingredienti sani, freschi, genuini ed a chilometri zero acquistati direttamente dagli agricoltori.

Solo per citare qualche esempio Paolo Trancassini titolare del ristorante La Campana nei pressi di piazza Navona anche in qualità di sindaco di Leonessa, comune terremotato le cui imprese agricole sono ospitate nel mercato di San Teodoro, giudica la chiusura del mercato di campagna amica un atto a dir poco inappropriato mentre Claudio Angeloni titolare dello storico ristorante di Trastevere Gino 51 si augura che subito riapra per poter continuare ad offrire cibo sano e buono ai clienti. La famiglia Trabalza titolare del ristorante Sora Lella sull'isola Tiberina ricorda che la collaborazione con gli agricoltori di Campagna Amica permette di fornire prodotti di alta qualità al giusto prezzo, Angelo Belli che gestisce l' attività di ristorazione Urbana 47 nel centrale rione Monti, basata sul "concept" del cosiddetto Km0, ossia le buone materie prime del territorio dai piccoli produttori locali, sottolinea invece che sta avendo delle difficoltà nell'approvvigionamento a seguito della chiusura del Mercato del Circo Massimo.(Segue)