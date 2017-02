Roma, 18 feb. (askanews) - Il Codacons entra ufficialmente nella Conferenza dei Servizi per la realizzazione del nuovo Stadio della Roma. La Regione Lazio, infatti, ha accolto la richiesta avanzata nei giorni scorsi dall'associazione, convocando il Codacons in qualità di rappresentante dei cittadini alla prossima riunione della Conferenza, prevista per il 3 marzo.

"Si tratta di un risultato importantissimo perché finalmente gli utenti romani potranno avere un ruolo nel progetto sul nuovo stadio della Roma - spiega il presidente Carlo Rienzi - Finora il Comune non ha coinvolto la cittadinanza in merito alla mega opera di Tor di Valle, mentre la Regione Lazio, inserendo il Codacons nella Conferenza dei servizi, ha voluto riconoscere e dare importanza al ruolo dei cittadini".

"Ora potremo seguire da vicino tutto l'iter relativo allo stadio - prosegue Rienzi - e in tale sede faremo di tutto per garantire che l'opera sia rispettosa dell'ambiente e della volontà dei romani".