Roma, 28 dic. (askanews) - "Un protocollo che afferma principi fondamentali per il settore. Un rapporto tra associazioni e amministrazione che favorisce la trasparenza e la correttezza". Così Danilo Martorelli, presidente di Cna Lazio in merito al protocollo sulla trasparenza degli appalti siglato oggi nella sede della giunta regionale del Lazio. "Tra i contenuti è stata prestata attenzione a strategie che non penalizzino le piccole imprese e alla dimensione dei lotti di gara. E ancora: un aspetto importante è quello della programmazione per accelerare i tempi di realizzazione delle opere. E' necessario tuttavia riprendere a investire nel settore delle opere pubbliche".