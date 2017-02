Roma, 24 feb. (askanews) - "Continua la ricostruzione e fino a qualche anno fa gli ospedali di provincia erano la pecora nera del sistema invece va avanti la ricostruzione della sanità del Lazio a partire proprio dalle periferie della Regione come Civitavecchia. Quest'ospedale praticamente sta nascendo e avere servizi confortevoli è un pilastro di questa ricostruzione che ci permette di lanciare un messaggio: nessuno perde la speranza perché è dura ma ce la stiamo facendo e i conti sono in ordine e prima assumevano 60 persone l'anno ora 1700 e la stabilizzazione dei precari va avanti. La strada ovviamente e' lunga ma ora ci siamo". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in occasione dell'inaugurazione dell'anno nuovo CUP all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. "Fra qualche giorno presenteremo la svolta grazie alle nuove assunzioni e il progetto delle lista d'attesa. Siamo pronti e investiremo molte risorse. Ora basta anche con questa vergogna" ha aggiunto.