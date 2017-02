Civitavecchia , 24 feb. (askanews) - Taglio del nastro queata mattina a Civitavecchia per il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che insieme a Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Asl Roma 4 e Antonio Cozzolino, Sindaco di Civitavecchia, ha inaugurato il Cup dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia. La nuova struttura si inserisce all'interno del piano di ristrutturazione e ampliamento del presidio ospedaliero. L'opera, realizzata con un finanziamento di 142mila euro è stata costruita grazie al riutilizzo della ex camera calda del vecchio Pronto Soccorso in un' area dell'ospedale senza essere di intralcio alle attività sanitarie ospedaliere. Il Cup può contare di un accesso esterno indipendente con una superficie di circa 95 mq complessivi e qui sarà in funzione un sistema intelligente per la gestione dei servizi di accoglienza, denominato 'tupassi', che verrà, successivamente, installato anche presso gli sportelli dedicati alla gestione delle prestazioni di laboratorio analisi. Il sistema consente di ridurre le code agli sportelli sostituendo il tradizionale numero progressivo con l'orario in cui il cittadino verrà preso in carico presso lo sportello. I cittadini, attraverso questa nuova modalità di gestione dell'accoglienza, possono evitare di fare la coda e presentarsi allo sportello quando è il loro turno sia nel caso che abbiano preso il biglietto presso il totem sia che abbiano prenotato attraverso strumenti telematici. E' infatti possibile prenotare il proprio turno attraverso il sito istituzionale - www.aslroma4.it.