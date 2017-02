Roma, 22 feb. (askanews) - Nessun segnale di ripresa per l'edilizia di Civitavecchia, voce di primaria rilevanza per l'economia cittadina profondamente provata dalla crisi, che negli ultimi anni ha fatto registrare, un dato disastroso per il territorio, non soltanto per la povertà in cui stanno progressivamente scivolando numerosissime famiglie.

Per questi motivi, i sindacati territoriali dell'edilizia Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil sollecitano un incontro urgente, già richiesto settimane addietro, con il nuovo Presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia, principale stazione appaltante del territorio.

"Gli accordi raggiunti con l'Autorità portuale a gennaio 2016 prevedono clausole di salvaguardia occupazionale, nelle future procedure di affidamento di lavorazioni, per le maestranze già impegnate nei cantieri ultimati del porto e non ancora ricollocate, oltre all'istituzione di un Osservatorio ad hoc per il monitoraggio della programmazione delle opere infrastrutturali" dichiarano Massimo Fiorucci della Feneal Uil Roma, Diego Bottacchiari della Filca Cisl Roma, Carlo Proietti della Fillea Cgil Roma e Lazio.

(segue)