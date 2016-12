Città Metropolitana Roma, Usb: perché ok Giunta per sede all'Eur?

Roma, 29 dic. (askanews) - Con l'approvazione del bilancio di previsione 2016 della Città Metropolitana di Roma Capitale e la conseguente conferma delle condizioni, del prezzo e delle garanzie contenute nella delibera n.50 del 15/06/2016, approvata nella precedente consigliatura dal PD, la giunta Raggi ha approvato definitivamente il piano di acquisto della nuova sede dell'Ente, all'Eur che costerà all'intera collettività oltre 200 milioni di euro. "Un cambio di direzione politica inaspettato - dichiara Gilberto Gini dell'esecutivo nazionale di USB P.I. Enti Locali - soprattutto da chi, precedentemente, aveva criticato l'operazione, presentando addirittura due esposti, uno alla Corte dei Conti ed uno alla Procura della Repubblica" continua il sindacalista. "Abbiamo tentato di confrontarci con la Sindaca e con i suoi consiglieri delegati, ma abbiamo trovato un muro - prosegue Gini - la cosa che lascia più sconcertati è la totale accettazione dell'operazione finanziaria senza nemmeno provare a metterla in discussione. Era possibile approvare il bilancio di previsione 2016, stralciando l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato all'acconto per l'acquisto della sede - spiega il sindacalista - mettendo così di fatto in discussione tutta l'operazione, ma si è preferito, non si comprende per quale motivo, portare avanti il piano finanziario già deciso in precedenza dal PD. La sindaca ed i suoi collaboratori dovranno spiegare ai cittadini dell'area metropolitana il perché si è preferito sottrarre ben 70.000.000 euro alla comunità, che potevano essere destinati ad opere pubbliche (strade, scuole, periferie), a favore del pagamento dell'acconto, di un'inutile operazione finanziaria che porta benefici solo alle banche". (Segue)