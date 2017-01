Roma, 19 gen. (askanews) - Dopo le forti scosse di terremoto, avvertite a Roma e nel territorio provinciale, il Vice Sindaco della Città metropolitana, Fabio Fucci, aveva immediatamente sollecitato il Dipartimento VIII dell'Ente, ad intervenire per effettuare controlli sugli istituti superiori di Roma e provincia. "La situazione aggiornata al tardo pomeriggio di oggi - dichiarano Fabio Fucci ed il consigliere delegato Marcello De Vito - è che i nostri uffici hanno controllato il 50% degli edifici scolastici, che sono sotto la nostra responsabilità. Il Dirigente del settore edilizia scolastica, sta provvedendo in queste ore, a comunicare ai Dirigenti scolastici, che dai controllo effettuati, non si osservano particolari criticità, ai locali visionati, rispetto alla situazione conosciuta prima dell'evento sismico. Per cui non si ravvisano variazioni al normale svolgimento dell'attività didattica. E' chiaro, che qualsiasi problematica dovesse insorgere nelle ore successive, dovrà essere immediatamente comunicata ai nostri uffici che saranno a disposizione. "Stiamo lavorando - hanno concluso Fucci e De Vito - affinché nella giornata di domani, si possa completare il lavoro di ricognizione delle nostre scuole".