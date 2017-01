Roma, 20 gen. (askanews) - "I nostri uffici stanno ultimando le verifiche sulle ultime scuole - dichiara il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, Fabio Fucci - in due giorni, grazie all'impegno dei nostri tecnici del Dipartimento VIII, siamo riusciti a controllare circa 350 scuole, che dopo le scosse di lunedì scorso, avevano allarmato famiglie e personale scolastico". "Abbiamo certezza che le poche scuole ancora non certificate non abbiano problemi strutturali. In questi due giorni, i nostri uffici hanno raccolto tutte le segnalazioni, ed abbiamo dato priorità a quelle dove i Dirigenti scolastici ci hanno sollecitato interventi urgenti. La sicurezza nelle scuole - conclude il Consigliere Delegato all'edilizia scolastica Marcello De Vito - non può essere trascurata e la consideriamo un elemento prioritario. E' stata una corsa contro il tempo, ma abbiamo concluso il lavoro".