Roma, 20 dic. (askanews) - Un contributo economico per sostituire la propria caldaia con un'altra di nuova generazione: è quanto la Città Metropolitana di Roma Capitale mette a disposizione dei cittadini, per incentivare il risparmio energetico e migliorare la sicurezza degli impianti termici. Possono presentare la domanda di contributo i cittadini dei comuni dell'area metropolitana con meno di 40 mila abitanti, con un indicatore ISEE del nucleo familiare fino a 30 mila euro, in possesso di una caldaia con più di 10 anni (in regola con manutenzione e autodichiarazione). Le domande si possono presentare in tre tranches, a febbraio, giugno e ottobre (dal primo all'ultimo giorno di ogni mese). (Segue)