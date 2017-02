Roma, 22 feb. (askanews) - "La pazienza è finita, da oltre due anni invitiamo l'amministrazione del Policlinico Umberto I di Roma a procedere nel rispetto delle norme, ora Cimo Lazio passa all'azione: abbiamo inoltrato un esposto alla Procura Generale della Corte dei Conti di Roma e alla Procura della Repubblica perché sia fatta finalmente chiarezza su come vengono affidati gli incarichi ai vertici dell'ospedale romano". Lo comunica il segretario regionale vicario del Lazio del sindacato medico Cimo, Renato Andrich, aggiungendo che, "viste le ripetute richieste d'incontro da parte del sindacato per comprendere la gestione aziendale, le sollecitazioni al Direttore generale a rispettare le normali procedure per le nomine, e la preoccupazione, crescente, per il modus operandi non trasparente, si è ritenuto di comunicare il tutto agli organi giudiziari".

"L'autoreferenzialità dell'amministrazione del Policlinico nell'affidare gli incarichi ai vertici è stata tale - ricorda il Segretario Regionale Vicario - che sono state addirittura disattese legittime ed esplicite indicazioni anche del Rettorato. Inoltre, a nulla sono valse le numerose eccezioni rappresentate da Cimo Lazio fin dal settembre 2014, così come i pareri in materia d'incarichi espressi da parte della Regione Lazio".

"Trattandosi della salute e della responsabilità massima delle cure ai cittadini - conclude - nell'interesse dei dirigenti medici e soprattutto di quello dei pazienti, chiediamo che vengano effettuati i dovuti controlli al fine di accertare le eventuali responsabilità dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, e così procedere contro chiunque sarà riconosciuto responsabile degli illeciti eventualmente ravvisabili".