Esprime il passato sistema di potere, come Muraro

Roma, 27 dic. (askanews) - "Niente concerto di fine anno. Niente fuochi d'artificio, anche quelli consentiti, niente Olimpiadi. Il sindaco Raggi sta spegnendo questa città sulla base di una concezione lugubre della vita tipica di una parte dei grillini". Lo afferma Fabrizio Cicchitto del Nuovo centrodestra, aggiungendo: "Poi gli stessi non si accorgono di chi sono realmente la Muraro e Marra. Ma non per le attuali vicende processuali, ma perchè esprimono organizzativamente il passato sistema di potere".