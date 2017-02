Roma, 11 feb. (askanews) - "Il mercato agricolo di San Teodoro è stata un'esperienza importante e apprezzata dalla città. Chiudere quella struttura senza avere già fatto il bando per individuare l'assegnatario o, addirittura, non avere neanche un'idea su cosa farne, testimonia una volta di più l'inconsistenza del movimento" dichiarano con una nota i consiglieri capitolini del PD. "La Giunta Raggi dovrebbe riprendere il lavoro per regolamentare i farmer's market e la filiera corta, a tutela di agricoltori e consumatori. Questo settore, insieme ai mercati rionali, avrebbe bisogno di investire nelle strutture, nella manutenzione e nella promozione, ma anche nell'ultimo bilancio questa amministrazione ha saputo solo tagliare i fondi, lasciando soli operatori e consumatori" proseguono i consiglieri dem. "Una città sempre più chiusa, e sempre più spenta sembra essere il destino con i 5 Stelle. È giunta l'ora che la Sindaca ne prenda atto e si dimetta, consentendo alla città di poter trovare un percorso di rinascita" conclude la nota.