Roma, 22 feb. (askanews) - La decisione dell'ospedale San Camillo-Forlanini di Roma di assumere medici non obiettori rischia di snaturare la legge 194, fatta per prevenire l'aborto e non per indurlo. E' la posizione di don Carmine Arice, direttore dell'ufficio nazionale per la pastorale della salute della Conferenza episcopale italiana.

Va garantito il diritto all'obiezione di coscienza, ha detto l'esponente della Cei, a quanto confermato dal portavoce dei vescovi italiani, e non adottare pratiche discriminatorie.

Il timore di don Arice è che questo passo possa indurre altre strutture sanitarie a fare altrettanto.