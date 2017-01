Roma, 9 gen. (askanews) - "La lettura delle motivazioni depositate dal Gup di Roma, Pierluigi Balestrieri, ha confermato quanto da noi sostenuto sin dall'inizio e cioè che il Prof. Marino non ha mai utilizzato risorse pubbliche per finalità private, ma semmai più volte si è verificato il contrario". Così affermano in una nota i legali, professor Enzo Musco e avvocato Franco Moretti,

La sentenza parte dall'esame dell'imputazione di truffa ed esclude - si aggiunge - in modo categorico nel merito che "il professor Marino sia potuto venire a conoscenza di quei marchingegni che l'hanno determinata e della quale ha beneficiato il Pignatelli". E poi "la sentenza esclude altresì qualunque coinvolgimento e qualunque consapevolezza del Prof. Marino rispetto alla falsità delle firme apocrife a suo apparente nome apposte in calce a tutti i giustificativi di spesa".

Insomma si "esclude altresì in maniera altrettanto categorica la sussistenza del peculato con riferimento a tutte le cene contestate: sia rispetto alle sette di iniziale attenzione mediatica sia rispetto alle ulteriori quarantanove successivamente aggiunte nel corso delle indagini. E quindi "l'onestà di Marino - hanno sottolineato i suoi difensori - è stata dimostrata con abbondanza di argomenti e siamo pertanto pienamente soddisfatti".