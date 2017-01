Roma, 9 gen. (askanews) - "Appare evidente che eventuali errori, imprecisioni e/o discrasie afferenti alle dichiarazioni giustificative non sono suscettibili di rivestire alcuna rilevanza in questa sede penalistica, potendo tutt'al più costituire indice di un sistema organizzativo improntato, soprattutto nella pima fase, a imprecisione e superficialità". Scrive così il gup Pierluigi Balestrieri in un passo delle 48 pagine di motivazioni della sentenza con il 7 ottobre scorso ha assolto l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, accusato di peculato e falso in relazione a 56 cene pagate con carta di credito dell'amministrazione comunale.(Segue)