Caso polizze Campidoglio, Romeo: non erano finanziamento

Roma, 5 feb. (askanews) - "Forme di investimento, non eccessivamente rischiose, più o meno remunerative". Così Salvatore Romeo, in un'intervista esclusiva ad Agorà, ha definito le polizze vita nelle quali Virginia Raggi è indicata come beneficiaria. Romeo smentisce l'ipotesi apparsa su alcuni mezzi di informazione che le polizze fossero una forma di finanziamento politico: "Non c'è neanche nessun indizio su questa cosa". L'intervista integrale all'ex capo della segreteria della sindaca di Roma, Virginia Raggi, andrà in onda nella puntata di domani mattina di Agorà, in diretta dalle 8 alle 10 su RaiTre.