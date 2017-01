Roma, 17 gen. (askanews) - Ex presidenti, vecchi capi dei servizi segreti o responsabili degli affari esteri. E' un elenco che fotografa i cosiddetti regimi della canna da zucchero quello riportato dai giudici della III corte d'assise del tribunale di Roma in relazione al caso Condor.

Gli 8 condannati all'ergastolo sono Luis Garcia Meza Tejada (ex presidente della Bolivia); Luis Arce Gomez (ministro interno Bolivia); Juan Carlo Blanco (ministero degli esteri dell'Uruguay); Jeronimo Hernan Ramirez Ramirez (Cile); Francisco Rafael Cerruti Bermudez (ex presidente del Perù); Valderrama Ahumada (ex colonnello dell'esercito, Cile) Pedro Richter Prada (ex primo ministro del Perù); e German Ruiz Figeroa (capo servizi segreti Perù).