Roma, 17 gen. (askanews) - Sul caso Condor il tribunale di Roma ha stabilito 8 condanne all'ergastolo e 19 assoluzioni. I giudici hanno anche prosciolto 6 imputati per morte. Sotto accusa c'erano ex capi di Stato ed esponenti delle giunte militari e dei servizi di sicurezza di Bolivia, Cile, Peru' e Uruguay in carica tra gli anni '70 e '80. Gli imputati erano accusati a vario titolo della morte di 23 cittadini di origine italiana.