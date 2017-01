Roma, 17 gen. (askanews) - Davide Casaleggio respinge l'accusa di controllare gli eletti del Movimento 5 stelle attraverso un contratto con la sua azienda. L'erede del cofondatore, con Beppe Grillo, del M5S, ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook: "Poche ore fa - ha scritto - ho letto un commento su uno dei principali giornali italiani. Diceva: 'La Cosa pubblica in mano a una società privata (la Casaleggio Associati). Neanche con Berlusconi e Mediaset si era arrivati a tanto'. Ma è veramente cosi? Chiaramente no. Eppure da mesi si continua a martellare l'idea che qualche misterioso potere di una società privata decida per la città di Roma".

"Mi spiace deludere qualcuno, ma non è così. E lo dico chiaramente: non esiste - ha affermato ancora Casaleggio - alcun contratto tra il sindaco di Roma, Virginia Raggi e Casaleggio Associati. E sarebbe assurdo che ci fosse. Il contratto che per mesi in tanti hanno citato e pubblicato non è stato nemmeno letto. Nel documento vengono nominati Beppe Grillo e lo scomparso Gianroberto Casaleggio, nel loro ruolo di garanti del Movimento 5 stelle".

"E' una fake news inventata e diffusa ad arte, che serve ad alimentare l'idea di oscure trame, di reti e di sistemi, che semplicemente non esistono", ha concluso.