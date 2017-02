Casa Plurale: Lazio all'avanguardia tutela minori disabili

Roma, 28 feb. (askanews) - Nel Lazio i ragazzi con disabilità complesse, una volta compiuti i 18 anni - il limite massimo di tutela secondo legge - non saranno più costretti a lasciare la struttura che li accoglie. E' questo il senso della modifica introdotta con una nuova delibera dalla Regione Lazio, la N. 54 del 14/02/2017 che integra la DGR 23 dicembre 2004, n. 1305 sulle modalità di ammissione e dimissioni nei servizi residenziali per minori. "Questa modifica colloca la Regione Lazio all'avanguardia nel panorama nazionale per la tutela dei diritti dei bambini con disabilità, perché si fa carico della necessità della continuità degli affetti come presupposto terapeutico prioritario nel percorso di ben-essere di ogni persona", spiega Marco Bellavitis responsabile de L'Accoglienza Onlus e consigliere di Casa al Plurale, l'Associazione senza scopo di lucro che rappresenta le organizzazioni che operano nel Lazio a sostegno delle persone con disabilità e di minori, coinvolgendo 54 case famiglia. Il plauso va all'Assessora Rita Visini e ai dirigenti per l'integrazione sociosanitaria Antonio Mazzarotto e Vincenzo Panella che le hanno rese possibili". (segue)