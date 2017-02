"Carenze momentanee dovute a Dpc che porterà risparmi per milioni"

Roma, 9 feb. (askanews) - "Nessuna emergenza farmaci nella Regione Lazio. È vero che in queste settimane stiamo registrando alcuni problemi di approvvigionamento, ma ci tengo a precisare che questi non sono assolutamente dovuti alla negligenza di qualcuno, ma solo ed esclusivamente ad un momentaneo cambio di normativa relativo al nuovo accordo DPC (Distribuzione Per Conto), stipulato con la Regione Lazio, che prevede gare sui singoli principi attivi che permetteranno alla Regione, e di conseguenza a tutti i cittadini, di risparmiare decine e decine di milioni di euro". Così Vittorio Contarina, Presidente di Federfarma Roma, insieme al Presidente di Federfarma Lazio, Osvaldo Moltedo, rispondono ad un articolo pubblicato questa mattina sulle pagine locali di un importante quotidiano a tiratura nazionale.

