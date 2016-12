Roma, 31 dic. (askanews) - "Dire che Roma sta vivendo un momento difficile mi pare un eufemismo, anche se è possibile ricordare che in passato abbia avuto altri momenti complicati". Lo afferma il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, in un'intervista di fine anno al Messaggero. "La città è stressata da molteplici problemi accumulatisi con il tempo. Quello che servirebbe è un'azione per affrontarli". Non si sta facendo nulla? "Probabilmente non si vedono ancora gli effetti. I problemi che si sono accumulati sono molteplici. Ai nodi di ordine sociale si innesta una evidente dimensione politica. Si deve sperare che l'attuale amministrazione superi le difficoltà interne per dedicarsi a far ripartire la Capitale".

"Tuttavia - prosegue Parolin - c'è qualcosa di più profondo che mi colpisce: lo scoraggiamento generale, la carenza di speranza, una sorta di fatalismo obliquo. Eppure anche Roma dispone di innumerevoli risorse, da tutti i punti di vista. Va bene lamentarsi, ma poi si deve trovare il modo di essere propositivi e collaborare. Inoltre di fronte ai problemi reali non ci si può dividere. Ognuno deve dare un contributo a seconda delle proprie possibilità".

Nel recente incontro che ha concesso alla sindaca Virginia Raggi "ho riscontrato in lei - afferma Parolin - una spiccata sensibilità per i problemi sociali, a cominciare dal degrado delle periferie el'intenzione di collaborare, a vari livelli, con la Chiesa, della quale riconosce il ruolo e l'importanza. La rete delle parrocchie, gli oratori, sono spesso gli unici segnali di coesione in zone dove c'è disagio sociale. Naturalmente si tratta ora di scendere al concreto, di fare programmi".

La prima cittadina della Capitale ha chiesto al Segretario di Stato vaticano dell'Imu? "Da parte nostra - risponde il porporato - si farà tutto quello che è dovuto. Ovviamente, si devono tenere in contro tuanti aspetti, tra l'a,ltrlo anceh il trattato del Laterano e le norme pattizie che non possono essere disattese. Ma, in questo quadro, noi siamo dispoibili".