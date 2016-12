Roma, 22 dic. (askanews) - "Nel Vangelo che la liturgia odierna ci propone abbiamo ascoltato il Magnificat che la Madonna pronuncia quando visita la cugina Elisabetta. Maria non si vanta perché è arrivata prima tra le sue compagne, non si mette sul piedistallo ricercando applausi, non cerca di ottenere il maggior numero di 'Mi piace' su Facebook, bensì loda il Signore perché 'ha guardato l'umiltà della sua serva'. E si mette subito al servizio della cugina Elisabetta, anche lei incinta. É questo l'atteggiamento che ci viene chiesto da Dio: l'umiltà. Solo se Egli ci trova umili e docili alla sua volontà può operare nelle nostre vite dei cambiamenti straordinari per farci camminare sulla strada del bene". Così il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, nel corso della messa di Natale nel Centro Italiano di Solidarietà (Ceis), cui partecipa anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, tra i decisori pubblici italiani più presenti sui social e che comunica in larga misura attraverso Facebook. Il braccio destro di papa Francesco nell'omelia ha ricordato e ringraziato molti dei presenti, ma non la sindaca Raggi. L'ha però incontrata al suo arrivo nel cortile: "Buon Natale, siamo contenti che sia con noi in questa occasione", ha detto alla sindaca Raggi che ha ricambiato i suoi auguri contornata da telecamere e cronisti.