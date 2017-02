Roma, 22 feb. (askanews) - "Se fosse confermato il no allo stadio da parte della Raggi, sarebbe l'ennesima presa in giro. Dimostra che il M5S non ha idea di cosa significhi amministrare". Lo dice Ernesto Carbone, parlamentare del Partito Democratico, aggiungendo: "Tenta di placare la guerra al suo interno sulla pelle dei romani o meglio sulle loro tasche, visto il rischio di una causa milionaria da parte della Società A.S. Roma. È uno scontro che paralizza la città".

"L'unica cosa che ha saputo fare la Raggi è stato solidarizzare con i violenti che ieri hanno preso in ostaggio la città. Sempre peggio, sempre più in basso", conclude.