Roma, 22 gen. (askanews) - "Insomma la Raggi con i Marra aveva siglato un patto d'acciaio? Se corrispondesse al vero quanto oggi riportato da un quotidiano, ovvero il rapporto rinnegato dalla Raggi stessa con Marra e di conseguenza con il fratello, stipendio compreso, invece sarebbe strettissimo. Un dettaglio non da poco visto che la Raggi nel rapporto all'Anac aveva dato un'altra versione". E' quanto ha dichiarato in una nota Ernesto Carbone, deputato e componente della segreteria del Pd. Carbone non lo cita esplicitamente ma il riferimento sembra essere a una pagina del Fatto quotidiano di oggi, dedicata ai rapporti fra la sindaca di Roma e il dirigente comunale arrestato con l'accusa di corruzione.

"Insomma se il contenuto della chat riportato oggi fosse vero, la Raggi - ha aggiunto l'esponente democratico - avrebbe raccontato il falso e il suo rapporto con Raffaele Marra sarebbe stato determinante per lo stipendio del fratello. Ogni giorno che passa sembra sempre più evidente che la verità politica sul rapporto tra Marra e la Raggi deve ancora essere scritta".