Roma, 2 feb. (askanews) - "Dopo l'arresto di Marra, le bugie della Muraro, le chat dei veleni per correre al Campidoglio, ora spunta un presunto scambio di favori tra la Raggi e Romeo. Una cosa del tipo io do una polizza a te e tu dai un posto ben pagato a me". Lo ha dichiarato in una nota Ernesto Carbone, deputato e componente della segreteria del Pd.

"Se ciò fosse confermato - ha proseguito - si tratterebbe di un fatto senza precedenti. In tutti i casi siamo in presenza di un intrigo di interessi personali e bugie mai visto. Grillo, Di Maio, Di Battista avete urlato all'onestà, eretto gogne mentre facevate finta di non vedere che il movimento era marcio, preda di una distruttiva guerra di potere tra bande grilline. Avete bloccato la Capitale nella palude delle vostre dispute interne facendo pagare ai cittadini un prezzo altissimo", ha concluso Carbone.