Roma, 21 feb. (askanews) - "Per Grillo l'arresto di Marra è un problema di percezione. L'avviso alla Muraro, le accuse di Berdini alla Raggi, le bugie di Di Maio e i suoi scontri con la Lombardi che paralizzano la Giunta e la città sono un problema di percezione. Un problema di percezione è l'indagine su Romeo così come la farsa grillina sullo stadio della Roma". Lo ha dichiarato in una nota Ernesto Carbone, deputato del Pd, già componente della segreteria Renzi.

"Lui - ha aggiunto - chiama percezione quella che è una realtà fatta di insuccessi. A Grillo, dalle sue ville, dei problemi dei romani e dei disastri della Raggi non importa nulla mentre si permette anche di irridere i cittadini. Da 8 mesi si ha una certezza: i 5 stelle sono dei pericolosi incapaci".