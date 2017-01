In migliaia hanno partecipato alle iniziative lungo il Tevere

Roma, 2 gen. (askanews) - Grande successo per la Festa di Roma. Migliaia di persone nella notte di Capodanno hanno festeggiato in piazza l'arrivo del 2017. Al Circo Massimo per il countdown c'erano 40mila tra romani e turisti. Lo rende noto il Campidoglio.

Secondo i dati aggiornati alle 19 di ieri sono state 150mila le persone che hanno partecipato alle iniziative sul Lungotevere e i ponti di Roma. Sono stati invece 42mila i visitatori all'area archeologica dei Fori imperiali e ai Musei Capitolini.