Roma, 19 gen. (askanews) - Proseguono le verifiche speditive sugli edifici scolastici, disposte dal Campidoglio immediatamente dopo le forti scosse di terremoto di ieri mattina. I controlli, effettuati dai tecnici dei municipi, riguardano i nidi, le sezioni ponte, le scuole dell'infanzia di Roma Capitale e tutti gli edifici scolastici di proprietà capitolina. Sino alle 17 di oggi non risultano pervenute, da parte degli Uffici Tecnici Municipali, segnalazioni particolari o richieste di interventi o di ulteriori sopralluoghi da parte della Commissione per la Verifica della Stabilità degli Edifici Comunali.

Sono in corso anche verifiche su altri edifici e strutture di competenza comunale. In particolare, è terminato il sopralluogo da parte della stessa Commissione Verifica Stabilità presso la sede di Via Petroselli 50 (Anagrafe Capitolina), dal quale non sono emersi danni attribuibili al sisma. Un controllo è stato eseguito anche presso l'edificio della Ragioneria Generale in Via del Tempio di Giove e anche in questo caso non sono stati riscontrati danni.